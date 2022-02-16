Gone.Fludd провёл встречу с Димой Биланом
Москва, 16 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Российский рэпер Gone.Fludd (Александр Смирнов) встретился с певцом Димой Биланом. Соответствующей информацией музыкант поделился на своей странице в Instagram 16 февраля.
Скриншот YouTube
Gone.Fludd
https://www.instagram.com/p/CaAxnj2IAYr/
В рамках общения исполнители обсудили творческие планы. Примечательно, что ранее Gone. Fludd и Билан вместе снимались в шоу «Музыкалити».
Напомним, что Gone. Fludd начал музыкальную деятельность в 2012 году. В 2021 году рэпер выпустил новый мини-альбом Digital Fantazy.