Москва, 16 февраля, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Российский рэпер Gone.Fludd (Александр Смирнов) встретился с певцом Димой Биланом. Соответствующей информацией музыкант поделился на своей странице в Instagram 16 февраля.

Скриншот YouTube Gone.Fludd

https://www.instagram.com/p/CaAxnj2IAYr/

В рамках общения исполнители обсудили творческие планы. Примечательно, что ранее Gone. Fludd и Билан вместе снимались в шоу «Музыкалити».

Напомним, что Gone. Fludd начал музыкальную деятельность в 2012 году. В 2021 году рэпер выпустил новый мини-альбом Digital Fantazy.