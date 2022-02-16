Мюнхен, Германия, , 21:49 — REGNUM Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман недоволен трансферной политикой клуба. Об этом 16 февраля сообщило немецкой издание Bild.

ФК Бавария Мюнхен

При этом отмечается, что Нагельсман недоволен работой не так сильно, как Ханс-Дитер Флик в конце своего периода работы с «Баварии», однако разочарование немца растет.

В прошедшее зимнее трансферное окно мюнхенский клуб не подписал ни одного игрока. При этом клуб покинул французский атакующий полузащитник Микаэль Кюизанс, перешедший в «Венецию» за 4,5 миллиона евро.

После 22-х сыгранных туров немецкой Бундеслиги «Бавария», одержав семнадцать побед и набрав 52 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.