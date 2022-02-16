Москва, 16 февраля, 2022, 21:46 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 11 февраля замедлилась до 8,75% в годовом выражении с 8,8% неделей ранее. Такие данные приводятся новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

ИА REGNUM Рубль

Ранее сегодня Росстат сообщил, что рост потребительских цен в России за период с 4 по 11 февраля февраля ускорился до 0,13% с 0,29% неделей ранее, а инфляция за период с начала года достигла 1,29%.

В комментарии Минэкономразвития отмечается, что основным фактором замедления роста цен послужила возобновившаяся дефляция в секторе туристических и регулируемых услуг (снижение не 0,37% после роста на 0,51% неделей ранее), что произошло преимущественно за счёт услуг зарубежного туризма.

Темпы роста цен на продовольственные товары несколько снизились (до 0,36% с 0,40% неделей ранее) за счёт замедления удорожания плодоовощной продукции (рост на 1,64% после 1,89%). Темпы роста цен на другие продукты питания сохранились на уровне прошлой недели (0,17%).

Непродовольственная инфляция за неделю замедлилась до 0,12% с 0,16% неделей ранее, при этом темпы роста цен на бензин сохраняются на околонулевом уровне вторую неделю подряд.