Липецк, 16 февраля, 2022, 21:45 — ИА Регнум. В Липецке прокуратура добилась возбуждения уголовного дела по факту хищения 100 тонн металла, принадлежащего Новолипецкому металлургическому комбинату. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Мошенники

В 2021 году в территориальный отдел полиции поступило заявление директора ООО «Экспострой» о хищении. Организация занималась перевозкой грузов ПАО «НЛМК» и воспользовалась услугами транспортной компании, предоставившей пять автомобилей. Загруженные металлом автомобили выехали с территории комбината, но так и не доставили груз конечному получателю. При этом в полиции неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела.

Прокурор отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В итоге дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» было возбуждено. Ход расследования контролирует прокуратура.