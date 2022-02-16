Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Американский рэпер J. Cole (Джермейн Ламар Коул) поделился авторским мотивационным видео. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста.

J. Cole Скриншот YouTube

В съёмках видео поучаствовал однорукий баскетболист Феном Гензель Энмануэль, получивший известность благодаря уникальному стилю игры. Примечательно, что ранее музыкант неоднократно поддерживал молодого спортсмена.

Напомним, что 14 мая 2021 года J. Cole представил новый альбом The Off-Season. Пластинка включила в себя 12 песен.

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