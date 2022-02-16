Москва, , 21:41 — REGNUM РЖД планируют ввести индикаторы загрузки инфраструктуры для борьбы с пробками и сбоями в доставке грузов. Система мониторинга сети позволит принимать своевременные меры в случае ухудшения ситуации и минимизировать ограничения в погрузке. Об этом сообщил первый замглавы перевозчика Сергей Кобзев в официальном телеграмм-канале РЖД. По его словам, к решению о необходимости создания индикативной системы железнодорожники пришли по результатам совещаний с грузоотправителями. Совместная работа всех заинтересованных в улучшении ситуации сторон продолжается и, как заверил Кобзев, ритмичность грузовых перевозок будет восстановлена уже в ближайшую декаду.

Железная дорога

Сложности с соблюдением графиков доставки грузов у перевозчика возникли в конце прошлого года. О том, что РЖД будут согласовывать с отправителями максимальные объемы перевозок, Кобзев говорил еще в середине декабря. А в январе-феврале ситуация усугубилась из-за очередной волны пандемии. Из-за высокого уровня заболеваемости собственных сотрудников компания вынуждена была даже прибегать к организации временных командировок работников на особенно сложные участки, к которым относились, например, Северная и Московская железные дороги. Сыграли свою роль и сложные погодные условия на некоторых направлениях. Так, компания ввела временные ограничения на погрузку в адрес отдельных операторов припортовых терминалов и нефтебаз.

В настоящее время, как говорят в руководстве РЖД, погодные условия стабилизируются. Пройден и пик заболеваемости, и все больше сотрудников возвращаются на рабочие места. Для решения сложных ситуаций с погрузками созданы рабочие штабы, которые постоянно взаимодействуют с грузоотправителями и выявляют неотложные потребности в транспортировке, в том числе с целью сохранения непрерывных производств.

Сергей Кобзев рассказал, что свои плоды уже принесли и регулярные консультации, которые перевозчик проводит с грузоотправителями. Такой формат, в частности, позволил выработать большое количество эффективных решений. «Считаем ‑ и грузоотправители в этом нас поддерживают, что их обязательно нужно перевести на системную основу», — заявил замглавы РЖД.

Одним из первых системных решений, выработанных и реализованных совместно с участниками рынка, как раз станет введение индикаторов загрузки сети. Анализировать ситуацию будут исходя из текущих пропускных способностей и фактической обстановки. По результатам мониторинга организуют согласования на объемы перевозки, что в будущем позволит избежать введения жестких ограничений на погрузку и возникновения пробок. Индикационная система предусматривает несколько сигналов. Так, желтый «флажок» будет показывать, что необходимо срочно определить максимальный объем груза, который может быть перевезен без нарушения сроков. Красный индикатор сигнализирует о том, что погрузки на участке будут ограничены или сроки доставки увеличатся.

Также заинтересованным сторонам предстоит определиться с тем, как совершенствовать логистику вагонов. РЖД предлагают операторам договориться о создании парка запасных порожняков. В перспективе также грядет изменение схемы управления парком в целом.

Чтобы как можно больше снизить риски появления «красного света» и возникновения сбоев перевозчик с грузоотправителями, по словам замглавы РЖД, создается рабочая группа, которая займется проработкой деталей. Ее итоговое предложение будет согласовано с регуляторами рынка.

Стоит отметить, что даже несмотря на сбои со сроками грузоперевозок по итогам прошлого года, РЖД планируют перевезти по стране порядка 6,5 млн TEU. Анонсированный компанией план по качественному развитию логистики грузоперевозок позволяет делать позитивные прогнозы на текущий год.

«Нацеленность РЖД на введение индикаторов загрузки сети соответствует потребностям грузовладельцев, — говорит президент «Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры» Павел Иванкин. — Если на общем сайте будет видно реальное положение дел на железнодорожной сети, это позволит участникам грузоперевозок оперативно реагировать на любые изменения». В текущем моменте, как считает эксперт, «индикационная система позволит, как минимум не ухудшить ситуацию». Он убежден, что в первую очередь добить восстановление ритма перевозок РЖД удастся за счет грамотным внутренних кадровых решений и оптимизации логистики. Также он напомнил, что согласовывать введение индикаторов предстоит ФАС и Минтрансу.