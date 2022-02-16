Нижний Новгород, 16 февраля 2022, 21:40 — REGNUM В апреле 2022 года школы Нижегородской области примут участие в международном исследовании качества образования PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). Об этом сообщили в региональном министерстве образования.
Исследование будет проходить в форме компьютерного тестирования по пяти видам функциональной грамотности: математической, читательской, естественнонаучной, финансовой и креативного мышления.
Кроме того, учащиеся ответят на вопросы анкеты о школьной жизни и отношению к современным информационным технологиям.
Исследование должно выяснить, обладают ли юные нижегородцы знаниями и умениями, необходимыми для полноценной жизни в современном обществе и решения широкого спектра задач в различных сферах человеческой деятельности.
Также будет изучаться их способность использовать знания и умения при решении жизненных проблем и нестандартных ситуаций.
По словам главы образовательного ведомства Нижегородской области Ольги Петровой, ценность исследования PISA в том, что оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системе образования.
«PISA не проверяет теоретические знания школьников, а оценивает их способность применять эти знания в жизни, что очень важно для наших детей», — подчеркнула она.