Нижний Новгород, 16 февраля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. В апреле 2022 года школы Нижегородской области примут участие в международном исследовании качества образования PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся). Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

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Исследование будет проходить в форме компьютерного тестирования по пяти видам функциональной грамотности: математической, читательской, естественнонаучной, финансовой и креативного мышления.

Кроме того, учащиеся ответят на вопросы анкеты о школьной жизни и отношению к современным информационным технологиям.

Исследование должно выяснить, обладают ли юные нижегородцы знаниями и умениями, необходимыми для полноценной жизни в современном обществе и решения широкого спектра задач в различных сферах человеческой деятельности.

Также будет изучаться их способность использовать знания и умения при решении жизненных проблем и нестандартных ситуаций.

По словам главы образовательного ведомства Нижегородской области Ольги Петровой, ценность исследования PISA в том, что оно позволяет выявить и сравнить изменения, происходящие в системе образования.

«PISA не проверяет теоретические знания школьников, а оценивает их способность применять эти знания в жизни, что очень важно для наших детей», — подчеркнула она.