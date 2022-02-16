Москва, , 22:44 — REGNUM Ввиду резкого усиления позиций Турции в Закавказье Иран постарается нормализовать отношения с Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Ильхам Алиев и президент Ирана Ибрагим Раиси President.az

«Иран во время последней Карабахской войны занял довольно пассивную позицию. И итог этой войны был не в интересах Ирана. Более того, такой итог вряд ли прогнозировался в Иране. Там не думали, что Нагорно-Карабахская республика может так быстро рухнуть. Соответственно, это поставило Иран перед фактом усиления альянса между Турцией и Азербайджаном и перед угрозой появления турецкой военной базы не только возле зоны нагорно-карабахского конфликта, но и, скажем, в Ленкорани и Астаре, то есть, на побережье Каспия возле границы с Ираном. Я думаю, что Иран готов сделать многое, чтобы Азербайджан не пошёл на это», — сказал эксперт.

Напомним, что 1 и 3 февраля парламенты Азербайджана и Турции ратифицировали подписанную 15 июня 2021 года Шушинскую декларации об установлении союзнических отношений между Анкарой и Баку.