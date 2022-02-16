Нижний Новгород, , 21:37 — REGNUM В 2022 году мэрия Нижнего Новгорода намерена потратить из муниципального бюджета свыше 236 млн рублей на содержание газонов в центральной части города. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Укладка газона Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из этих денег более 130,6 млн рублей направят на содержание зелёных зон на площади Минина, на набережной Гребного канала, в Александровском саду, а также на улицах Белинского, Большой Покровской, Родионова и Казанском шоссе.

Ещё почти 105,5 млн рублей выделят на уход за объектами озеленения на Нижневолжской набережной, на набережной Федоровского, на Похвалинском съезде и на улице Ильинского.

Победившим на конкурсе подрядчикам в период с марта по декабрь предстоит убирать общественные пространства от мусора, обслуживать игровые зоны, вывозить упавшие деревья, а также обрабатывать и удобрять растения.

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