Нижний Новгород, 16 февраля, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В 2022 году мэрия Нижнего Новгорода намерена потратить из муниципального бюджета свыше 236 млн рублей на содержание газонов в центральной части города. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Укладка газона

Из этих денег более 130,6 млн рублей направят на содержание зелёных зон на площади Минина, на набережной Гребного канала, в Александровском саду, а также на улицах Белинского, Большой Покровской, Родионова и Казанском шоссе.

Ещё почти 105,5 млн рублей выделят на уход за объектами озеленения на Нижневолжской набережной, на набережной Федоровского, на Похвалинском съезде и на улице Ильинского.

Победившим на конкурсе подрядчикам в период с марта по декабрь предстоит убирать общественные пространства от мусора, обслуживать игровые зоны, вывозить упавшие деревья, а также обрабатывать и удобрять растения.

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