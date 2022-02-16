Астрахань, , 21:36 — REGNUM В Астраханской области бывший инспектор ДПС предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Розы от ДПС Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, инспектор ДПС хотел повысить свои показатели в работе. Находясь на федеральной автодороге в Лиманском районе, он составил в отношении двух водителей фиктивные протоколы об административных правонарушениях, которых те не совершали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование завершено, дело направлено в суд.