Астрахань, 16 февраля, 2022, 21:36 — ИА Регнум. В Астраханской области бывший инспектор ДПС предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Розы от ДПС

По версии следствия, инспектор ДПС хотел повысить свои показатели в работе. Находясь на федеральной автодороге в Лиманском районе, он составил в отношении двух водителей фиктивные протоколы об административных правонарушениях, которых те не совершали.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Служебный подлог». Расследование завершено, дело направлено в суд.