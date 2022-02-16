Сургут, Югра, 16 февраля, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) среди депутатов городской думы большую дискуссию вызвал вопрос о повышении стоимости школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба муниципального парламента.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Рост цен на продовольствие не должен отражаться на повышении родительской части оплаты за детские обеды, считает большинство депутатов. Поэтому придётся повышать субсидии, поставили они вопрос ребром перед горадминистрацией Сургута. Субсидия из местного бюджета составляет 44 рубля на сегодня, родители платят 91 рубль. При этом доплачивают за двухразовые школьные обеды всего 25% родителей. Остальные школьники 5−11 классов питаются один раз тем, что предоставляют столовые на 44 бюджетных рубля. Питание в группе продлённого дня для школьников, которые не относятся к льготным категориям населения, оплачивается полностью родителями. Всего обучается в 5−11 классах более 23 тысяч детей Сургута.

«Когда речь идет о падении доходов населения, то увеличение части родительской платы за питание — это не выход из положения. У меня по ряду предприятий идут поставки, в том числе продуктов питания. Я от поставщиков уже сейчас получаю письма, что до июня рост составит минимум 15%. Нужно пересматривать бюджет», — цитирует депутата и бизнесмена Владимира Болотова «Сургутская трибуна».

Тем временем на «Комбинате школьного питания» планируют отработать по существующим контрактам с поставщиками до конца учебного года. К вопросу о повышении городской субсидии на питание школьников парламентарии Сургута решили вернуться в марте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ямальские депутаты тоже озаботились стоимостью школьных обедов, которую собираются сделать единой для школ региона к сентябрю 2022 года.