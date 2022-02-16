Москва, , 22:14 — REGNUM Российская актриса Эвелина Блёданс выступила с критикой актёра Валерия Николаева. Информацией об этом поделился Film.ru 16 февраля.

Валерий Николаев Скриншот YouTube

По словам женщины, Николаев неоднократно демонстрировал неадекватное и грубое поведение по отношению к коллегам по работе. Известно, что молодые люди часто сотрудничали в рамках различных телепроектов.

Ранее стало известно о том, что Валерий Николаев попал в психиатрическую больницу. Причиной госпитализации артиста стало биполярное расстройство.

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