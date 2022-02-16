Нижний Новгород, 16 февраля, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Акционерному обществу «Линдовская птицефабрика-племенной завод» (АО «Линдовское») выдано новое предписание об устранении выявленных годом ранее экологических нарушений. Новый срок исполнения предписаний Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия — июль 2022 года, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

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До настоящего момента птицефабрика не устранила нарушения требований технической документации при эксплуатации биологических очистных сооружений. Оборудование продолжает работу с нарушением гидравлических параметров, перегрузкой проектной мощности и забитыми осадком отстойниками.

Также не устранены нарушения, связанные со сбросом загрязненных стоков в реку Линда. По-прежнему отбор проб фиксирует превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) по показателям аммоний-ион — в 5,2 раза, АПАВ (поверхностно-активные вещества) — в 2 раза, БПК5 (биохимическое потребление кислорода за пять суток) — в 2,1 раза.

Кроме того, предприятие не соблюдает план-график контроля нормативов выбросов в атмосферный воздух по загрязняющему веществу — натрий гидроокись.

И.о. руководителя Межрегионального управления Росприроднадзора Марк Чиненков подчеркнул, что со стороны ведомства будут предприняты все возможные меры для приведения птицефабрикой своей деятельности в соответствие экологическим нормам, включая наложение штрафов, привлечение к судебной ответственности, принятие мер прокурорского реагирования.

ИА REGNUM напоминает, в феврале прошлого года специалисты управления провели проверку деятельности АО «Линдовское». По ее итогам в отношении юридического и ответственных должностных лиц было вынесено более 20 постановлений о привлечении к административной ответственности. Сумма наложенных штрафов составила около 1,4 млн рублей. Нарушения должны были быть устранены до 10 января текущего года.