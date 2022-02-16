Липецк, 16 февраля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Прокуратура Правобережного района Липецка потребовала устранить нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

stux Сосульки

В Правобережном районе в многоквартирных домах, находящихся в оперативном управлении ООО «ГУК «Привокзальная», УК «Слобода», с крыш не удаляли наледь и сосульки, а опасные зоны не огораживали. На момент проверки по периметру крыш домов наледь и сосульки были размером более метра.

В отношении должностных лиц УК возбудили дела об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». Аналогичные нарушения выявили в деятельности управляющих компаний ООО «УК «Угловая» и ООО «УК «Малахит».

Представление также внесли председателю департамента развития территории администрации Липецка. Выяснилось, что в округе до сих пор есть дома, способ управления которыми не выбран.

В прокуратуре считают, что из-за неисполнения органом местного самоуправления полномочий по назначению временной управляющей организации скопление снега во дворах и сосульки на домах затрудняют безопасное движение пешеходов и автомобилей, в том числе спецтранспорта экстренных служб.