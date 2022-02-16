Санкт-Петербург, , 21:10 — REGNUM Во «ВКонтакте» появилась новая функция. Информация об этом появилась 16 февраля в официальном блоге соцсети.

VK Ru.m.wikipedia.org

В сообщении говорится, что разработчики «ВКонтакте» создали нейросеть, которая анализирует «миллионы постов ежесекундно» и автоматически формирует ленту с трендами под названием «Актуальное». Благодаря алгоритму новая функция определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, после чего группирует записи по тематическим сюжетам.

Добавим, что «умная» лента доступна в тестовом режиме для всех пользователей соцсети. Однако попробовать её можно только в мобильном приложении сервиса.

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