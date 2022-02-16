Севилья, Испания, , 21:07 — REGNUM 38-летний голкипер испанского «Бетиса» и национальной сборной Чили Клаудио Браво пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с санкт-петербургским «Зенитом». Об этом 16 февраля заявил главный тренер основной команды Мануэль Пеллегрини.

Клаудио Браво Дмитрий Садовников

В последний раз Клаудио Браво выходил на поле 28 января 2022 года в матче групповой стадии отборочного турнира чемпионату мира 2022 года со сборной Аргентины (0:2). В той игре чилией получил травму на 35-й минуте встречи.

В текущем сезоне Браво пропустил шестнадцать мячей в двенадцати матчах за «Бетис» во всех турнирах. Основным голкипером испанского клуба является 28-летний португальский голкипер Руй Тиагу Силва.

Клаудио Браво перешел в «Бетис» 30 августа 2020 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение чилийца с клубом из Севильи рассчитано до 30 июня 2022 года.