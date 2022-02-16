Лондон, 16 февраля, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Анонсирован выход шестого сезона британского сериала «Острые козырьки». Информацию об этом опубликовал портал Film.ru 16 февраля.

Скриншот YouTube Сериал «Острые козырьки»

Так, выход первого эпизода нового сезона состоится 27 февраля 2022 года. Ожидается, что этот сезон станет последним в истории проекта.

Напомним, что премьера сериала «Острые козырьки» состоялась в 2013 году. Главные роли в проекте исполнили Киллиан Мёрфи, Том Харди,Аннабель Уоллис и Сэм Нилл.