Москва, 16 февраля, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Организация «Отряды Путина» записала видеообращение к президенту США Джо Байдену. Ролик доступен на YouTube-канале объединения с 16 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

На видео члены организации прокомментировали выступление Байдена, обращённого к гражданам России. Пенсионерки утверждают, что не верят словам политика: «Не верим мы тебе. Кто ты такой, чтобы мы тебе поверили? Кто такая Америка, чтобы на нас напала… Мы просим об одном единственном — не приближай к нам НАТО». «Байден, ты Советский Союз развалил, больше у тебя этого не получится», — добавила одна из активисток.

ИА REGNUM напоминает, что 16 февраля 2022 года Джо Байден обратился к жителям России, в своей речи он говорил о ситуации с Украиной, а также призвал граждан РФ «не бояться Соединённых штатов Америки, НАТО и Украины». «…я не верю, что вы хотите кровавой и разрушительной войны против Украины, страны, с которой у вас такие тесные связи, общая история и культура», — утверждал он.