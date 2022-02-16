Саратов, 16 февраля, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Волжский районный суд Саратова оштрафовал владелицу бурого медведя по кличке Венера на 2,5 тыс. рублей за административное нарушение по ст. 8.35 КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных»). Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям Медведь

Многочисленные сигналы о содержании животного частным лицом поступили в управление от граждан. Инспекторы ведомства по итогам проверки установили, что медведица, согласно ветеринарному паспорту, родилась 15 января прошлого года. Владелица купила Венеру в передвижном цирке, принадлежащем частному предпринимателю.

В то же время Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» содержание животных, включенных в перечень, утвержденный правительством РФ, не допускается.

Кроме штрафа для владелицы медведя, суд постановил конфисковать животное. В настоящее время решается вопрос о перемещении медведицы на новое место обитания.

Как сообщало ИА REGNUM в Артёме Приморья в ноябре прошлого года местные жители заявили в полицию о том, что на женщину на улице напал медведь. Позвонивший мужчина рассказал, что по улице Сиреневой бегает медведь. В результате нападения дикого животного женщина получила многочисленные травмы, её доставили в больницу, в реанимацию.

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