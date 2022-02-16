Вашингтон, 16 февраля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Американский фильм «Анчартед: На картах не значится» может провалиться в кинопрокате. Информацию об этом приводит портал KinoNews.ru 16 февраля.

Скриншот YouTube Фильм «Анчартед: На картах не значится»

По оценкам экспертов, картина может собрать в премьерные дни около $30 млн, что является крайне скромным результатом. Примечательно, что даже участие в съёмках популярных актёров Тома Холланда и Марка Уолберга не сумело спасти фильм от низкого старта.

Напомним, что выход «Анчартед: На картах не значится» в России состоялся 10 февраля 2022 года. Режиссёром картины выступил Рубин Флейшер.