Лилль, Франция, 16 февраля, 2022, 20:51 — ИА Регнум. 22-летний фланговый нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау входит в сферу интересов нескольких клубов Английской Премьер-лиги 2021/22, среди которых главным претендентом называют лондонский «Арсенал».

Onzemondial.com Рафаэл Леау

В текущем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 21-м матче итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА нападающий набрал 2 (1+1) очка по системе гол+пас.

Леау выступает за «Милан» с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Португалии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.