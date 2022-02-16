Лондон, , 22:40 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II 16 февраля направила президенту Косово Вьосе Османи поздравления по случаю «дня независимости», который сепаратистские власти в Приштине отмечают 17 февраля.

Королева Великобритании Елизавета II

«По случаю важного праздника — Вашего Дня независимости, я хотела бы направить свои поздравления Вам и народу Косово. Чтобы мы вместе — решительно и последовательно, побеждали глобальные вызовы в сфере здравоохранения. Желаю всем нам лучших времен в будущем», — отметила королева Елизавета II в поздравительной телеграмме.

Глава сепаратистского образования опубликовала поздравления на своей странице в «Фейсбуке» и поблагодарила Елизавету II за поддержку, которую Великобритания всегда оказывала Косово.

Напомним, что 17 февраля 2008 года албанские сепаратисты в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. В соответствии с международным правом и резолюцией 1244 СБ ООН, Косово является составной частью Сербии.