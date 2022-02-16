Москва, 16 февраля, 2022, 22:32 — ИА Регнум. Великобритания и США проводят в Закавказье одну и ту же антироссийскую политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил заместитель директора Института востоковедения РАН Александр Скаков.

No 10 Downing Street Джо Байден и Борис Джонсон

«Я не вижу никаких отличий в политике Великобритании от политики США в Закавказье. Всё то же самое. То есть вытеснение из Грузии, Армении и Азербайджана России, постепенное проникновение в регион, включение де-факто без де-юре всех стран Закавказья в блок НАТО. И противоречий в регионе между Великобританией и США не наблюдается», — заявил эксперт.