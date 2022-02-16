Мурманск, , 20:44 — REGNUM В Мурманской области с 18 февраля отменят систему QR-кодов на входе в общественные заведения. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

«С этой пятницы отменяем QR-коды в заведениях общепита, кинотеатрах, ТЦ и ТРЦ на территории Мурманской области», — написал Чибис.

Он также отметил, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 составляет 83,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Миронов предложил отменить антиковидные ограничения.