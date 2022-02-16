Салехард, 16 февраля, 2022, 20:44 — ИА Регнум. На Ямале депутаты Заксобрания обсудили ввод для всех муниципалитетов региона единой стоимости школьного питания. Об этом сообщает пресс-служба парламента ЯНАО.

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«Это 85 рублей за одноразовое питание, 170 — за двухразовое. Отклонения от тарифа возможны только из-за логистических особенностей. Внедряться практика будет с 1 сентября 2022 года. При расчёте стоимости ориентир — рекомендации Министерства просвещения в отношении организации питания с 1 по 4 класс», — сообщила директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец.

Кроме того, в марте 2022 года депутаты Заксобрания ЯНАО будут рассматривать вопрос о закреплении компенсации за питание для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому.