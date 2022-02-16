Москва, , 20:44 — REGNUM Ведущая Алёна Водонаева прокомментировала конфликт коллег Ксении Бородиной и Ольги Бузовой. Она опубликовала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта.

Алёна Водонаева Цитата из тф Деффчонки. 2015. Россия

В своём высказывании Водонаева поддержала Бузову, назвав её «профессионалом в работе». «Можно сколько угодно сплетничать о ней, но что касается работы — она молодец от и до… она всегда корректна. И к бывшим коллегам в том числе», — считает Водонаева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Бузова высказала ряд претензий в адрес бывшей коллеги Ксении Бородиной. На что та ответила взаимными упрёками, отметив, что Бузова «строит из себя жертву» и «идёт по головам».

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