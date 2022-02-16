Киев, 16 февраля 2022, 20:41 — REGNUM Провести не позднее двух ближайших суток заседание постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ просит Украина, написал 16 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter. Причина — в якобы существующей угрозе со стороны РФ.
Глава украинской дипломатии «в очередной раз» призвал Москву «ответить на правомерные беспокойства государств-подписантов использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения, которое создала военная деятельность РФ вблизи границы Украины».
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