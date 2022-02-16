Киев, , 20:41 — REGNUM Провести не позднее двух ближайших суток заседание постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ просит Украина, написал 16 февраля украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter. Причина — в якобы существующей угрозе со стороны РФ.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кулеба «Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая проигнорировала вчерашнее заседание в рамках Венского документа. Украина инициирует совместное заседание постоянного совета и форума сотрудничества по безопасности ОБСЕ в течение 48 часов для выработки дальнейших шагов».

Глава украинской дипломатии «в очередной раз» призвал Москву «ответить на правомерные беспокойства государств-подписантов использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения, которое создала военная деятельность РФ вблизи границы Украины».

Кулеба «Заявлений об отводе недостаточно. Необходимая прозрачность и факты».

Читайте также: Киев запросил у Москвы разъяснений о военных действиях в Крыму

Читайте ранее в этом сюжете: Сеть: «Не дождётесь!» — РФ отказалась от запрошенной Киевом встречи в ОБСЕ