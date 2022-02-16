Минск, , 20:39 — REGNUM Объём промышленного производства Белоруссии за январь в текущих ценах составил 13,8 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 107,2% к уровню января 2021 года. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

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Указанная в официальном сообщении сумма в долларовом эквиваленте сейчас составляет $5,4 млрд. Рост продемонстрировали такие виды экономической деятельности, как «Горнодобывающая промышленность» (+8,9%), «Обрабатывающая промышленность» (+7,7%), «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» (+6%).