Киров, 16 февраля, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Кирове по итогам проверки информации о высадке ребенка из автобуса кондуктора транспортного предприятия уволили. Водитель был привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Автобус

Инцидент произошел 13 января текущего года. Подростка, который проспал свою остановку, высадили из автобуса маршрута №61 в районе улицы Сормовской.

Прокуратура установила, что кондуктор нарушил должностную инструкцию, не проверив салон после конечной остановки на предмет забыты вещей или посторонних лиц.

«В нарушение Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом водитель и кондуктор автобуса не приняли достаточных и своевременных мер к информированию малолетнего пассажира об остановочных пунктах», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, было выявлено, что автотранспортное предприятие нарушало лицензионные требования в части длительности смены водителей — она продолжалась более 12 часов.

Руководителям автотранспортных предприятий ООО «Развитие-Авто» (автоперевозчик) и ООО «Союз-авто» (аутсорсинг) внесены представления.

Материалы проверки направлены в межрегиональное управление Госавтодорнадзора для решения вопроса о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.23 КоАП РФ («Несоблюдение норм времени управления транспортным средством и отдыха либо нарушение режима труда и отдыха водителей») допустивших нарушения лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Балаково Саратовской области водитель автобуса зажал дверями девочку, не оплатившую проезд, и провез ее еще одну остановку. С его слов, девочка забыла деньги и не смогла оплатить проезд. В ответ водитель маршрута №9 намеренно зажал дверями несовершеннолетнего ребенка и специально провез ее еще одну остановку.

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