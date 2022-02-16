Манчестер, Великобритания, , 20:37 — REGNUM 31-летний голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа, сыгравший на ноль в матче восемнадцатого тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0), повторил клубный рекорд по количеству сухих матчей в рамках чемпионата Англии.

Давид Де Хеа Кирилл Венедиктов

Игра против «Брайтона» стала для испанца 128-й без пропущенных голов в АПЛ. Голкипер повторил достижение экс-голкипера сборной Дании Петера Шмейхеля.

В текущем сезоне Давид Де Хеа принял участие в 25-ти турах Английской Премьер-лиги, в которых пропустил 32 мяча. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА испанец пропустил семь мячей в пяти турах группового этапа.

Давид Де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2011 года после перехода из мадридского «Атлетико» за 25 миллионов евро. Трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Текущее соглашение Де Хеа с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года.