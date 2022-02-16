Минск, 16 февраля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Национальный статистический комитет Белоруссии сделал первую оценку валового внутреннего продукта республики за январь 2022 года. Объём ВВП в текущих ценах составил 14,9 млрд белорусских рублей — на 2,7% больше в сопоставимых ценах уровня января 2021 года.

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Указанная в официальном сообщении сумма в долларовом эквиваленте сейчас составляет $5,8 млрд. Индекс-дефлятор ВВП в январе 2022 года по отношению к январю прошлого года составил 116,9%.