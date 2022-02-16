Москва, , 20:36 — REGNUM Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Ковалёва обратилась к ведущей Ксении Бородиной, которая упомянула её во время конфликта с певицей Ольгой Бузовой. Ковалёва в ответ на это опубликовала пост в историях своего Instagram-аккаунта 16 февраля.

Ксения Бородина Скриншот с YouTube

«Когда же ты уже угомонишься?!» — негодует Ковалёва. «Хватит свою неуверенность уже в мир нести… Ну, обогнала тебя Оля по всем фронтам, ну признай и смирись», — предлагает она Бородиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ксения Бородина ответила на претензии Бузовой в свой адрес. В опубликованном посте она упомянула Ковалёву, с которой якобы ей изменял бывший возлюбленный, экс-участник шоу «Дом-2» Михаил Терёхин.

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