Москва, 16 февраля, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Ковалёва обратилась к ведущей Ксении Бородиной, которая упомянула её во время конфликта с певицей Ольгой Бузовой. Ковалёва в ответ на это опубликовала пост в историях своего Instagram-аккаунта 16 февраля.

Скриншот с YouTube Ксения Бородина

«Когда же ты уже угомонишься?!» — негодует Ковалёва. «Хватит свою неуверенность уже в мир нести… Ну, обогнала тебя Оля по всем фронтам, ну признай и смирись», — предлагает она Бородиной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ксения Бородина ответила на претензии Бузовой в свой адрес. В опубликованном посте она упомянула Ковалёву, с которой якобы ей изменял бывший возлюбленный, экс-участник шоу «Дом-2» Михаил Терёхин.