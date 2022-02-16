16 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили победу Валиевой в короткой программе на зимней Олимпиаде в Пекине.

Тимур Кондратьев, , 20:54 — REGNUM Победа российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на зимней Олимпиаде в Пекине стала поводом для бурной реакции интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 16 февраля в социальной сети «ВКонтакте».

Олимпийские игры Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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»Вот это выдержка. Такая девочка молодая, а ведь выдержала прессинг, да ещё и победила! Молодец!» — пишет Игорь С.

Многие пользователи были невероятно рады тому факту, что Валиева всё-таки справилась с информационной атакой, совершённой на неё злопыхателями России, и заняла первое место на этом соревновании.

«Никто и не сомневался! Всем подонкам назло девочка победила! Титаническая выдержка, железная сила воли и потрясающее мастерство», — отмечает Марина Б.

Камила Валиева Ttckcv21

Некоторые комментаторы отмечают, что в идеальных условиях, если бы на Валиеву не наседали спортивные чиновники, она смогла бы показать ещё более высокие результаты, чем те, что уже принесли ей победу.

«Уверен, что если бы Камилу не мучили с этой политической свистопляской, то она бы очередной мировой рекорд установила. А так приходится довольствоваться обычным первым местом. А если серьёзно, то поздравляю от всей души!» — обращается Гульнур Г.

Ряд пользователей указывает на то, что ни у кого не осталось сомнений в том, что российские спортсменки справедливо занимают лидерские позиции в фигурном катании.

«Это вы представьте, как наши спортсмены разнесли бы к чертям эту Олимпиаду, если бы им армия спортивных чиновников не мешала. Просто тотальная доминация российских девушек на этом соревновании. Весь мир мог в этом убедиться, просто посмотрев на катание Валиевой», — считает Олег Б.

Часть людей полагает, что после выступления Валиевой WADA и МОК оказались попросту посрамлены.

«Дяди из WADA там ещё не застрелились от злости? И МОК, интересно, каким образом дотерпел до конца и зубы до десен не стёр? У девочки стальной характер, не смогли его сломить. После выступления чуть дрогнула, но справилась. Представляю, каково было родителям Камилы, смотреть за тем, как их дочь чуть не сожрали на этой Олимпиаде», — написала Нина Е.

Олимпийское варево Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто уверены — тот факт, что два первых места на этом соревновании достались российским фигуристкам, указывает на то, что весь тот прессинг, который оказывается западными спортивными структурами на Россию, не имеет под собой никаких объективных оснований.

«Камила — это не просто явление в спорте, это явление в мировой культуре! Когда смотришь на её катание, забываешь про баллы и места… Неужели те, кто раздул скандал, не видят этого, не понимают и не воспринимают красоту? Недаром стадион аплодировал ей стоя! Но и про Анечку Щербакову, конечно же, забывать не стоит. Тоже большая умничка! Две великолепные спортсменки, достойные того, чтобы весь мир носил их на руках. Думаю, что и Трусова ещё покажет себя во всей красе», — указывает Галина Т.

Напомним, 15 февраля российская фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу на зимней Олимпиаде в Пекине, набрав 82,16 балла. Серебро же досталось тоже спортсменке из России — Анне Щербаковой, получившей 80,20 балла. Фигуристка Александра Трусова заняла четвёртое место на соревнование с 74,60 балла, уступив бронзу спортсменке из Японии, которая набрала 79,84 балла.