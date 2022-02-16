Минск, 16 февраля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Москву и 18 февраля проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

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«Главы государств на встрече обсудят широкий круг вопросов. В их числе тематика развития торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы безопасности в регионе и совместные действия по обеспечению национальных интересов двух стран, международная проблематика», — сказано в кратком официальном сообщении.