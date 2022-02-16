Херцег-Нови, Черногория, 16 февраля, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Бывший секретарь министерства торговли и промышленности сепаратистского Косово Бурим Реци задержан на пограничном переходе Дебели Бриег между Черногорией и Хорватией с крупной партией опиатов. Об этом сообщило Управление полиции Черногории 16 февраля.

ElIndignado653 Нет наркотикам

В сообщении отмечается, что сотрудники черногорской полиции и таможни во время осмотра легкового автомобиля с косовскими номерами, в котором находился Реци, обнаружили семь пакетов с 50 кг наркотиков.

Напомним, что в декабре на границе между Черногорией и Албанией, в деревне Подум на берегу Скадарского озера было изъято 88 кг наркотиков.