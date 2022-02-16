Москва, 16 февраля, 2022, 20:29 — ИА Регнум. Российский актёр Виктор Сухоруков объяснил свой уход из московского Театра Моссовета. Соответствующую информацию опубликовало издание Lenta.ru 16 февраля.

Yakov Fedorov Виктор Сухоруков

По словам мужчины, его проблемы с алкоголем сыграли ключевую роль в принятии руководством решения о его увольнении. Также Сухоруков отметил, что ценит время, проведённое на сцене театра.

Напомним, что Виктор Сухоруков является народным артистом России. Помимо театральной карьеры, мужчина активно снимается в кино.