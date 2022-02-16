Киев, , 20:27 — REGNUM Поставки белорусских калийных удобрений на Украину ограничены. Украинское железнодорожное госпредприятие «Укрзализныця» отказывается перевозить продукцию белорусского госмонополиста «Беларуськалий», находящегося под санкциями США и ЕС.

Железнодорожные перевозки

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Запрет на транзит белорусских калийных удобрений через Украину для стран Евросоюза действует с 16 февраля. С 1 февраля запрет на транзит продукции «Беларуськалия» применяет Литва, попавшая под ответные санкции Минска.

Александр Лукашенко 14 февраля прокомментировал отказ Украины от закупок белорусских калийных удобрений. В ходе состоявшейся 16 февраля пресс-конференции глава МИД Белоруссии Владимир Макей также прокомментировал проблему калийных поставок, пообещав «адекватные шаги» в ответ на украинские санкции.

Напомним, экспорт калийных удобрений — важная статья белорусской валютной выручки от внешнеторговой деятельности. В условиях санкций США и ЕС, к которым присоединилась Украина, Лукашенко пообещал переориентировать белорусский транзит на российские порты в Ленинградской области. Он также пообещал инвестировать в строительство белорусского «причала» или терминала для белорусских экспортных грузов, однако активность в реализации заявленного по факту отсутствует.

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