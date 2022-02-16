Москва, 16 февраля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на слухи о возможном трансфере 33-летнего атакующего полузащитника «Ромы» и сборной Армении Генриха Мхитаряна.

Photolure Генрих Мхитарян

«Данная информация не соответствует действительности. Мы уже опровергали подобные слухи ранее, и добавить к этому нечего», — заявил руководитель департамента по связям с общественностью Дмитрий Зеленов.

В текущем сезоне на счету Генриха Мхитаряна три забитых мяча и пять результативных передач. В остальных турнирах армянский полузащитник записал на свой счет одну голевую передачу.

Мхитарян выступает за «Рому» с 1 сентября 2020 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. Текущее соглашение Мхитряна с «волками» рассчитано до 30 июня 2022 года.