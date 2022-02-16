16 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что победительница национального отбора Украины на Евровидение-2022 певица Alina Pash отказалась от участия в песенном конкурсе в связи с конфликтом, вызванным ее посещением Крыма в 2015 году.

Оксана Переможенко, , 20:51 — REGNUM Победительница национального отбора Украины на Евровидение-2022 певица Alina Pash отказалась от участия в песенном конкурсе в связи с конфликтом, вызванным ее посещением Крыма в 2015 году. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, исполнительница написала 16 февраля на своей странице в социальной сети Instagram.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: «Первый независимый», Klymenko Time, VESTI, PavlovskyNews и «Панченко». Среди участников обсуждения многие выразили мнение, что певица поступила верно, иные также отметили, что не испытывают сожаления в связи с принятым исполнительницей решением.

«Считаю, правильно сделала. Из шоу сделали уже не шоу, а «чей Крым?». Сволочи. Всегда этот конкурс был вне политики, теперь все поменялось», — написал Dober.

«Еще одну заклевали», — пишет Лариса А.

«Так Украина что опять мимо Евровидения?» — недоумевает Денис П.

Евровидение Albin Olsson

«Когда-нибудь у нас не будет скандалов с Евровидением из-за того, кто что посещал и где давал концерты. Но, наверное, ни при этой власти», — отметил Сергей.

«Уважающий себя исполнитель в это мерзкое политическое болото не полезет, чтобы не измазаться…» — отметила Лизанька.

«Страна агентов Кремля, предатель на предателе», — с сарказмом добавил Zsamoan.

«Не жалко. Не продемонстрировала ни капли самоуважения, а значит заслужила», — отреагировал Александр.

«Нацики додавили. Вот такая на Украине конкуренция», — написал один из участников обсуждения.

Национализм на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Она сама виновата. Мне её не жаль», — пишет Анастасия П.

«Рейхсканцелярия не пропустила?» — с сарказмом поинтересовался Bull4xx.

«Ей, наверное, предыдущих примеров отбора было мало, решила, что с ней номер пройдет, наивная. Нечего с этими чертями было связываться», — отреагировал Jack Lee.

«Мне, если честно, по боку Евровидение. Но хотелось бы, чтобы были правила. Выиграл человек, пусть едет…» — добавил «Сир Эртур Дейн 84».

«Зеленского «Папик» — это другое. Всем остальным холопам — закон!» — прокомментировал новость G Boris.

«Украина вместо единства имеет раскол. Печально, что в стране правят радикалы», — добавил Ефим.

«Лучше бы гнобили Джамалу, которая в Сочи ездила и за подобное не пустила [на музыкальный конкурс в 2018 году] Maruv. Или Зеленского, у которого недвижимость в Крыму, или Порошенко, у которого фабрика в России. Двойные… стандарты…» — отметил Dober.

«Псы сутулые… Довести до того, чтоб девушка сама отказалась от участия? Потерянная страна», — возмутился Arbi U.

«Правильно сделала. Зачем представлять недострану? Я не прав?» — задался вопросом Ilia.

«Выигравшая право поехать от Украины на Евровидение политическая украинка отказалась от этого права после того, как политические украинцы, ездившие в 2015 году в Москву, обвинили её в том, что она ездила в 2015 год в Крым. Украина, 2022 год, холст, сало, грёбаный стыд», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачев.

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