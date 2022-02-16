16 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:35 — REGNUM Сотрудников американской компании Google называют гуглерами, а сотрудники Amazon известны как амазонцы. Поэтому работники Facebook, которых долгое время называли фейсбукерами, оказались в затруднительном положении после того, как в конце прошлого года технологический гигант переименовала себя в Meta. Однако теперь терминология перестала вызывать вопросы, так как глава корпорации Марк Цукерберг объявил новое имя для сотрудников своей компании: мета-приятели.

Марк Цукерберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Американские пользователи Twitter обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«А как вы называете сотрудников Microsoft? Микрософтеры?» — спрашивает @fishfolk.

«В списке компаний, которые дают дурацкие имена для сотрудников, отсутствует пара компаний. Рад, что я работаю в одной из них», — отвечает @OtterIndigo.

«И только подумайте об этом: где-то кто-то сидит в Facebook, вероятно, получая трехзначную зарплату, чтобы придумывать подобные вещи…» — негодует @DavidRF34.

«Тройная цифра lol. Человек, который это придумал, легко зарабатывает 7 цифр в год. Может быть, 8», — отвечает @AndrewAffolter.

«Как называют себя сотрудники The New York Times? Неприкасаемые?» — спрашивает @RealPCDonaldT.

«Нет, Цукенберг. Мы все по-прежнему называем твою компанию Facebook. Твоя хрень с ребрендингом не сработает», — категоричен @NordicSunGod.

Цукерберг. Facebook Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Им следует называться метафилами», — пишет @sirdave.

«С учетом того, насколько безумными стали Цук и компания, часто трудно вспомнить, что за ними стоят реальные люди», — отмечает @toumei64.

«Сотрудники McDonald's известны как сотрудники McDonald's», — комментирует @vicmendezrobles.

«Это так отстойно… lol», — считает @brnzi.

«Не метатираны? Или метаверцы? Или метамарсиане? … Я могу заниматься этим весь день», — придумывает @kristiemac__.

«Я бы из-за этого уволился», — уверен @politiquacks.

«Сообщение на виду у всех заключается в том, что вы принадлежите корпорации… как домашний скот», — указывает @shadow5bass.

«Как одна компания может постоянно придумывать плохие идеи? И неужели им нечем заняться, кроме как придумывать эту дрянь?» — недоволен @TheManFromOR.

«Это скучная пропаганда», — подчеркивает @BiggDigs.

Ранее создатель Facebook Марк Цукерберг рассказал, что бизнес грядущих десятилетий будет завязан не на рекламе, которая пока приносит компании главный доход, и не на росте количества пользователей социальных сетей, которых уже становится больше, чем на 3 млн ежемесячно. Вместо этого Цукерберг рассказал о метавселенной — коллективном виртуальном пространстве. Данный термин стал популярным словечком в Силиконовой долине среди тех, кто пытается предсказать развитие следующего поколения технологий.

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