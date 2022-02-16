Ижевск, , 20:09 — REGNUM В Удмуртии зарегистрировано снижение числа пациентов, находящихся на амбулаторном лечении с симптомами COVID-19. При этом растет число жителей региона, которые переносят заражение коронавирусом бессимптомно, сообщает пресс-служба минздрава республики.

Пустые улицы в Нью-Йорке в период пандемии (сс) Aaron Barlow

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«Пока сохраняются высокие цифры ежедневно вновь выявленных лиц с положительными ПЦР — тестами на COVID-19, но при этом мы видим снижение количества пациентов, которые наблюдаются амбулаторно», — отметила замглавы ведомства Марина Петренко. Она добавила, что число ежедневно проводимых тестов на коронавирус в республике остается высоким — 700−800 на 100 тыс. населения.

В течение четырех предыдущих недель уровень заболеваемости COVID-19 увеличивался, сейчас можно предположить, что регион вышел на так называемое «плато».

"Исходя из особенностей развития эпидемиологического процесса, к середине марта мы ожидаем снижение заболеваемости этой волны», — полагает Петренко.

Однако она считает, что говорить о завершении пандемии пока преждевременно.

«В Удмуртии, как и в большинстве других российских регионов, не достигнут необходимый уровень коллективного иммунитета, который складывается из числа вакцинированных, ревакцинированных и переболевших. Эта цифра динамична, потому что переболевший попадает в сумму коллективного иммунитета только на 6 месяцев», — пояснила она.

В настоящее время уровень коллективного иммунитета в республике составляет около 67%, для завершения пандемии этот показатель должен превышать 80%. И переболевшие, и вакцинированные жители республики должны пройти ревакцинацию через шесть месяцев, что поможет поддержать уровень антител к коронавирусу на необходимом уровне.

В стационарах Удмуртии подготовлено 2116 коек для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией, заняты 1524 места, таким образом, объем свободного коечного фонда инфекционного профиля составляет почти 28%.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 16 февраля прививку от коронавируса в Удмуртии сделали 690 082 человека. Второй компонент препарата получили 541 285 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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