Курск, , 19:59 — REGNUM В Курской области более миллиарда рублей планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2022 году. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Больничные койки в коронавирусной поликлинике Mos.ru

За год в регионе планируется отремонтировать три поликлиники в Конышевской, Медвенской и Советской районных больницах, ещё три — в курских поликлиниках № 6, 3 и 5. Из федерального бюджета регион получит более 650 млн рублей, из регионального выделят 400 млн рублей.

У области за счёт федеральной помощи появится возможность купить больше рентген-аппаратов, маммографов и флюорографов, чем было запланировано. 19 автомобилей высокой проходимости получат Обоянская, Кореневская, Горшеченская и Касторенская центральные районные больницы. Планируется, что в регионе появятся за год 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов и два офиса врача общей практики.