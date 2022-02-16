Нефтеюганск, Югра, , 19:51 — REGNUM В Югре новый мэр Нефтеюганска Эльвира Бугай лично проверила качество школьного питания, нагрянув в учебные учреждения со внезапной проверкой. Об этом глава крупного города ХМАО сообщила на своих страницах в социальных сетях.

Школьная столовая Cenya Glova

«Последнее время учащиеся и родители стали чаще жаловаться на качество питания. Поэтому вместе с представителями департамента образования и общественностью попробовала блюда из школьного меню», — пояснила причину проверки Бугай.

Неожиданность комиссии выявила реальную картину с детским питанием в городской школе №3.

«В данном случае будет принято управленческое решение. Поручила руководству нашего «Комбината школьного питания» пересмотреть меню и строже контролировать технологию приготовления», — отметила глава Нефтеюганска.

А вот работников столовой в школе №10 Эльвира Бугай похвалила — «все блюда оказались очень качественными и вкусными».

Отметим, что после импровизированной проверки мэра с должности директора нефтеюганского предприятия «Школьное питание» ушёл Сергей Витер.