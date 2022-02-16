Афины , , 19:46 — REGNUM Международная морская выставка «Посидония» пройдет летом 2022 года в Афинах с 6 по 10 июня. Об этом сообщает AMNA 16 февраля.

Флаг Греции

27-я ярмарка пройдет на выставке Athens Metropolitan Expo после отмены выставки 2020 года из-за пандемии.

Согласно объявлению организаторов, бронирование уже подтверждено почти на 90% выставочной площади. По оценкам, Посидония-2022 вернется к рекордным уровням, установленным на предпандемическом мероприятии 2018 года, в котором приняли участие 2 009 экспонентов и 22 000 посетителей из 92 стран.

Большинство подтвержденных бронирований было сделано от международных компаний, в то время как по меньшей мере 85 из общего числа экспонентов дебютируют на мероприятии этого года.