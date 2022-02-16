Москва, 16 февраля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Цены производителей промышленных товаров в России в январе 2021 года выросли в среднем на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 23,1%. Такие данные приводит 16 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Dersimiz.com На производстве

В январе добыче полезных ископаемых по сравнению с декабрём выросли цены для внутреннего рынка на медные концентраты — на 13,6%, природный графит — на 12,2%, сжиженный и регазифицированный природный горючий газ — на 11,4%, сурьмяные концентраты — на 10,9%, железорудный концентрат — на 10,6%.

В то же время цены на янтарь снизились — на 35,3%, бентониты (бентонитовые глины) — на 15,3%, никелевые концентраты — на 12,3%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть — на 9%, обогащенные уголь и антрацит — на 7,3%.

В обрабатывающих производствах отмечено существенное увеличение цен на отдельные виды химических веществ и химических продуктов: аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты — на 26,3%, отделочные средства, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и аналогичные продукты — на 24,2%, техническую газовую серу — на 19,5%, гидроксид натрия (каустическую соду) — на 15,7%, стирол — на 15,5%, герметики — на 15,3%, серную кислоту — на 12,6%.

При этом цены на соединения с кетоновой функциональной группой и хиноновой функциональной группой снизились на 16,4%, масла и прочие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы и аналогичные продукты — на 13,9%, соли неорганических кислот или пероксикислот — на 12,5%.

Зафиксировано также снижение цен на некоторые виды металлургической продукции. Так, отдельные услуги по производству изделий из драгоценных металлов, выполняемые субподрядчиком стали дешевле на 18,4%, холоднокатаный листовой прокат из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм — на 13,9%, ферросиликомарганец — на 10,3%.