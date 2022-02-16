Приштина, , 20:43 — REGNUM Сепаратистские власти Косово выдало гражданам Албании первые разрешения на временное проживание сроком на пять лет. Об этом 16 февраля сообщили региональные СМИ.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Разрешения выданы на основании соглашения, подписанного между Приштиной и Тираной в ноябре 2021 года, передает телеканал РТС.

В соответствии с этим документом, жители Албании и сепаратистского Косово могут получить разрешение на временное проживание, которое действует не один год, как это ранее был случай, а целых пять лет. Критерии для выдачи разрешения также были упрощены.

Напомним, что в ноябре представители Албании и Косово подписали также соглашения о совместных КПП Шиштавец-Кукес, Крушево-Драгаш, соглашение о регулировании дорожного трафика на границе, а также соглашения о сотрудничестве в сферах культуры, образования, внутренних дел, сельского хозяйства и права.